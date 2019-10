Standard Liège empata diante do líder Club Brugge

O Standard Liège, adversário do Vitória de Guimarães na Liga Europa, empatou hoje 1-1 no reduto do líder Club Brugge, em encontro da 12.ª jornada do campeonato belga.





Os comandados de Michel Preud'homme estiveram a vencer, graças a um tento de Samuel Bastien, aos cinco minutos, mas os anfitriões responderam no início da segunda parte, aos 47, pelo nigeriano David Okereke.Na classificação, o Standard Liége soma 24 pontos, em 12 jogos, contra 27 do Club Brugge, que só disputou 11 encontros.