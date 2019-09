Standard Liége goleia antes de receber o V. Guimarães

O Standard Liége, adversário do Vitória de Guimarães no grupo F da Liga Europa de futebol, goleou este sábado em Oostende por 4-1, na 7.ª jornada da liga belga, segurando a liderança da prova.A equipa de Liége abriu o marcador aos 21 minutos, por Maxime Lestienne, mas Fashion Sakala empatou aos 31, resultado com que se manteve até ao intervalo.O Standard marcou mais três golos na segunda parte, aos 54, 67 e 80 minutos, por Samuel Bastien, Maxime Lestienne, que bisou, e o bósnio Gojko Cimirot, respetivamente.Com este triunfo, o Standard manteve a liderança do campeonato, com 15 pontos, mais três do que o Club Brugge, que tem menos dois jogos realizados, um dos quais decorre frente ao Cercle Brugge.O Standard Liége recebe o Vitória de Guimarães na quinta-feira, em jogo da 1.ª jornada do grupo F da Liga Europa, que inclui ainda Arsenal e Eintracht Frankfurt.