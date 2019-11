Standard perde e deixa fugir o segundo lugar na Bélgica

O Standard Liège, próximo adversário do Vitória de Guimarães na Liga Europa, deixou este domingo fugir o segundo lugar do campeonato belga, após perder em casa com o Mechelen, por 2-1, no fecho da 15.ª jornada.

Schoofs e de Camargo fizeram os golos da vitória dos forasteiros, aos 15 e 66 minutos, respetivamente, enquanto o marroquino Amallah reduziu para o Standard já perto do fim, aos 86.

Com este resultado, a formação de Liège foi ultrapassada pelo Gent e caiu para o terceiro lugar, em igualdade pontual com o Mechelen, a seis pontos do líder Club Brugge.

O Standard Liège desloca-se a Guimarães em 28 de novembro, na quinta jornada do Grupo F da Liga Europa.