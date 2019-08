Steaua Bucareste goleado antes da deslocação a Guimarães

O FCSB (Steaua Bucareste), adversário do Vitória de Guimarães no playoff da Liga Europa, foi este domingo goleado por 4-0 pelo Gaz Metan e somou a quinta derrota seguida na Liga romena, em jogo da sétima jornada.A poucos dias da visita a Guimarães, para o jogo da segunda mão, o conjunto de Bucareste, que se apresentou com sete alterações no onze e com os portugueses Thierry Moutinho e Diogo Salomão de início, foi para o intervalo a perder por 1-0, com um golo de Darius Olaru, aos 17 minutos.No segundo tempo, Marius Constantin, aos 58 minutos, Nicolao Dumitru, aos 65, e Mihai Velisar, aos 85, construíram a goleada do Gaz Metan, num encontro em que o FCSB terminou reduzido a nove elementos, por expulsão de Lucian Cristea e Bozhidar Chorbadzhiyski.Na estreia do novo técnico, Bogdan Vintila, o FCSB somou o quinto desaire seguido no campeonato e caiu para o 13.º e penúltimo lugar, com apenas quatro pontos.A formação de Bucareste visita o Vitória de Guimarães na quinta-feira, na segunda mão do playoff de acesso à fase de grupos da Liga Europa, depois do nulo (0-0) registado no primeiro jogo.