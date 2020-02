Steaua Bucareste não tem ganho e a culpa é do... excesso de sexo

Estamos habituados a ler declarações bombásticas e polémicas de Gigi Becali e o dono do Steaua Bucareste parece não estar disposto a deixar cair esse 'estatuto'. Depois de no início da temporada ter estado 'pegado' com o V. Guimarães, quando prometeu cortar a sua cabeça caso os minhotos marcassem um golo , o controverso líder do clube romeno decidiu assumir as manchetes com uma justificação inusitada para o mau momento da sua equipa na Liga."Os meus jogadores estão a fazer demasiado sexo com as suas namoradas e, por isso, não têm jogado tão bem. Se o Florinel Coman tivesse descansado... mas ele andava a fazer outras coisas!", atirou, sem papas na língua, o líder do Steaua este fim de semana, na sequência do desapontante empate caseiro diante do Chindia Targoviste.Um resultado que deixou o Steaua no quarto posto, a 8 pontos do líder Cluj, uma equipa que segundo Gigi Becali tem um 'método sexual' interessante. "Vejam o caso do Dan Petrescu [treinador do Cluj]. Os seus jogadores só fazem sexo uma vez por semana. Só estão com as suas mulheres uma vez por semana", revelou o líder do Steaua.Será mesmo esse o segredo?