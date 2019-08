Steaua Bucareste perde antes de receber o V. Guimarães

Os romenos do FCSB, adversários do Vitória de Guimarães no playoff de acesso à Liga Europa, perderam este domingo em casa com o Iasi, por 1-2, na sexta jornada do campeonato.Frasinescu, aos 40, e Loshaj, aos 73 fizeram os golos dos forasteiros, de pouco valendo o empate na altura conseguido por Tanase, de penálti, aos 52, na equipa que teve o português Thierry Moutinho como titular.Cumpridas seis jornadas, o FCSB é 11.º entre 14 equipas, com apenas quatro pontos, enquanto o Iasi partilha o primeiro lugar com o Cluj, que no sábado cedeu empate 1-1 em casa do Sepsi.O primeiro encontro do playoff vai decorrer quinta-feira em Bucareste, com a eliminatória a decidir-se uma semana depois em Guimarães, a 29 de agosto.