Stéphane Henchoz assume comando técnico do Neuchâtel Xamax

O antigo futebolista internacional suíço Stéphane Henchoz assumiu este terça-feira o comando técnico do Neuchâtel Xamax, último classificado da liga helvética, substituindo no cargo Michel Decastel.Henchoz era atualmente treinador adjunto do clube e vai estrear-se como técnico principal, depois de, enquanto futebolista, ter representado clubes como Hamburgo, na Alemanha, e Liverpool e Blackburn Rovers, em Inglaterra.O antigo defesa, de 44 anos, que somou 72 internacionalizações, vai ocupar o lugar de Decastel, contratado em 2015 e que na época passada levou o Neuchâtel Xamax à principal liga suíça.O clube ocupa a 10.ª e última posição do campeonato, com 13 pontos, a distantes 39 do líder, o Young Boys, e a quatro do Grasshoppers, penúltimo.