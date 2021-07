Stephen Eustáquio conduz Canadá às 'meias' da Gold Cup da CONCACAF

O médio Stephen Eustáquio, jogador do Paços de Ferreira, conduziu no domingo o Canadá a um triunfo por 2-0 sobre a Costa Rica e ao apuramento para as meias-finais da Gold Cup da CONCACAF.

No AT@T Stadium, em Arlington, nos subúrbios de Dallas, Stephen Eustáquio fez a assistência para Junior Hoilett inaugurar o marcador, aos 18 minutos, e apontou o segundo tento dos canadianos, já na segunda parte, aos 69.

Com o triunfo face ao conjunto dos ex-leões Joel Campbell e Bryan Ruiz, no terceiro embate dos quartos de final, o Canadá marcou encontro nas 'meias' com o México, que no sábado venceu as Honduras por 3-0.

A formação canadiana soma dois títulos na prova, em 1985 e 2000, enquanto os mexicanos são os recordistas de vitórias na competição, com 11.

Na outra meia-final, já está o convidado e estreante Qatar, que superou no sábado El Salvador por 3-2 e espera pelo vencedor do embate entre os anfitriões Estados Unidos e a Jamaica.