Stephen Eustáquio convocado para a seleção do Canadá

Stephen Eustáquio, médio do Cruz Azul (México), foi chamado a representar a seleção do Canadá pela primeira vez e poderá estrear-se no duplo confronto com os Estados Unidos, a contar para a fase de grupos da Liga das Nações da CONCACAF.





O médio de 22 anos anunciou, em fevereiro, que iria representar a seleção do Canadá, depois de ter sido internacional sub-21 por Portugal. Pouco depois, Eustáquio sofreu uma lesão grave no seu segundo jogo ao serviço do Cruz Azul. Oito meses depois, está recuperado e procura o primeiro jogo desde janeiro deste ano.Para além de Eustáquio, Steven Vitória, defesa-central do Moreirense, também está entre os convocados.