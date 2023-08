Stephen Eustáquio ficou sem selecionador: Herdman muda-se para a MLS

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

John Herdman, selecionador do Canadá, abandonou o posto para se tornar treinador principal do Toronto FC, formação canadiana que milita na Major League Soccer.

Uma notícia que surpreendeu muia gente, uma vez que depois de ter garantido a qualificação para o Mundial do Qatar, algo que acontecia há 36 anos, Herdman parecia encaminhado para liderar a formação canadiana no Mundial de 2026, que o país organiza juntamente com Estados Unidos e México.