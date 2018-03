Continuar a ler

Segundo a teoria de Stephen Hawking, a seleção inglesa tinha mais probabilidade de vencer numa tática de 4x3x3; jogar com o equipamento vermelho era-lhes mais favorável; e os marcadores de penáltis deveriam ser os jogadores loiros.Ainda de acordo com o estudo do físico britânico, um aumento de temperatura de cinco graus reduzia em 59% as hipóteses de Inglaterra vencer, assim como o efeito do jet-leg. Hawking referiu também que a seleção inglesa beneficiaria se jogasse ao nível do mar e se os encontros tivessem início às 15 horas.E se algumas destas variáveis eram impossíveis de controlar, como por exemplo o local e hora dos jogos, outras foram ignoradas por Roy Hodgson... e Inglaterra apresentou-se em campo, nos três jogos que disputou, com o equipamento principal, ou seja de branco.No primeiro jogo, disputado sob a humidade de Manaus, Inglaterra perdeu 2-1 com Itália. No 2.º encontro, Inglaterra perdeu com o Uruguai, pelo mesmo resultado. E com duas derrotas, a seleção orientada por Roy Hodgson despediu-se do Mundial do Brasil com um nulo frente à Costa Rica.