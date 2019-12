Steven Gerrard renova com o Rangers até 2024

O treinador inglês Steven Gerrard renovou contrato com o Rangers por mais dois anos, até 2024, um dia depois da qualificação para os 16 avos de final da Liga Europa, anunciou esta sexta-feira o clube escocês.

Gerrard, de 39 anos, chegou ao clube de Glasgow em maio de 2018, depois de treinar escalões de formação do Liverpool, e está a viver a primeira experiência a nível sénior.

Na temporada anterior, o antigo médio levou o Rangers ao segundo lugar do campeonato escocês, posição que ocupa atualmente, dois pontos atrás do líder Celtic. Esta época, também esteve na final da Taça da Liga escocesa, que acabou por perder para o eterno rival de Glasgow.

"Quando o presidente falou comigo sobre a possibilidade de renovar o contrato, foi fácil aceitar. Estou muito feliz aqui e sinto que estamos todos a construir algo muito especial", afirmou Gerrard, em declarações publicadas no site oficial do clube.

Na quinta-feira, o Rangers assegurou a passagem aos 16 avos de final da Liga Europa, depois de ter terminado a fase de grupos no segundo lugar do Grupo G, atrás do FC Porto. Frente aos dragões, os escoceses empataram 1-1 em Portugal e venceram em casa por 2-0.

Como jogador, Gerrard entrou para o quadro das lendas do Liverpool, tendo capitaneado os reds em 473 jogos, um número recorde, entre 1998 e 2015.