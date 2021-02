Steven Gerrard sem cinco jogadores para a partida com o Antuérpia devido a uma festa

Steven Gerrard confirmou esta quarta-feira a suspensão de cinco jogadores do Glasgow Rangers devido a infrações no protocolo de combate à pandemia da Covid-19. De acordo com o antigo internacional inglês, Bongani Zungu, Nathan Patterson, Calvin Bassey, Dapo Mebude (atualmente emprestado aos escoceses do Queen of the South) e o guardião Brian Kinnear estão sob alçada disciplinar do clube de Glasgow, assim como da Federação escocesa. Em causa está a presença numa festa, no passado dia 14, em Glasgow, que obrigou à atuação policial, tendo 10 pessoas saído notificadas pelas autoridades.





O técnico inglês, que prepara o desafio com o Antuérpia para os 16 avos de final da Liga Europa, mostrou-se desiludido com o comportamento dos seus jogadores e prometeu mão pesada. "Foram afastados do clube e da equipa num período de tempo curto enquanto cumprem isolamento. Quando regressarem vou-me sentar com eles, olhos nos olhos", prometeu Gerrard. O Rangers já informou que os jogadores em questão foram multados."Estamos numa fase crítica da temporada em termos de jogos mas isto não afetou o grupo. Sinto-me desiludido pelos eventos recentes", explicou o treinador da formação escocesa.