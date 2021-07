Steven Vitória e Eustáquio chamados para representar o Canadá

A seleção do Canadá anunciou esta quinta-feira a lista de jogadores convocados para a Gold Cup e entre os 23 escolhidos de John Herdman estão o defesa do Moreirense Steven Vitória e o médio do Paços de Ferreira Stephen Eustáquio.





O Canadá está no Grupo B, onde vai medir forças com Estados Unidos e Martinica. A prova começa no dia 10 de julho e decorre até 1 de agosto.