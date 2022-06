Steven Vitória marca na vitória do Canadá

No primeiro jogo do Canadá desde a greve do último domingo, devido a exigências relativas à distribuição de prémios e que cancelou o duelo com o Panamá, a formação de Steven Vitória e Stephen Eustáquio – ambos foram titulares – recebeu e goleou Curaçau (4-0) na sua estreia nesta edição da Liga das Nações da Concacaf (Liga A). E o central do Moreirense, que cumpriu a 30ª internacionalização, esteve em destaque ao fazer o segundo golo, de cabeça, ao minuto 42. "Estávamos focados em vencer e crescer. Conseguimos juntar as duas coisas e estou muito feliz. A parte individual fica para segundo plano, mas quando podemos ajudar com um golo é sempre especial", disse o defesa de 35 anos.

Davies, do Bayern Munique, foi a grande figura do encontro com um bis (27’ e 71’), enquanto Cavallini (85’) fechou a contagem em Vancouver. O Canadá lidera o Grupo C com três pontos, os mesmos de Honduras e Curaçau. Contudo, a equipa treinada por John Herdman tem apenas um jogo realizado contra dois das Honduras (que defronta nesta terça-feira) e três de Curaçau.

Recorde-se que a equipa canadiana disputará o seu primeiro Mundial desde 1986 e está no Grupo F, com a Bélgica, Croácia e Marrocos.