Stoichkov arrepende-se de não ter ajudado Maradona: «Culpo-me por não o separar dos abutres»

Hristo Stoichkov foi alguém próximo de Diego Armando Maradona até quase ao leito de morte do espantoso antigo jogador argentino. O ex-futebolista búlgaro, que também passou pelo Barcelona tal como 'El Pibe', recrimina-se por não ter tentado ajudar mais o amigo."Culpo-me por não o separar dos abutres. Eu digo sempre que são abutres. Pela amizade que eu tinha com ele, às vezes sento-me em casa e fico a pensr. Não é possível fazer alguma coisa? Sinto-me um pouco culpado. Deu-me deu raiva ver quem estava de fato e gravata", disse em declarações à ESPN sobre as presenças no funeral do antigo camisola 10.O ex-avançado, de 56 anos, garantiu que Maradona "nunca abandonou os amigos". "Tinha todos os números de telefone que podia ter dele. Conversámos muitas vezes. A última vez foi a 2 de fevereiro de 2016. Depois, ele ligou-me pessoalmente no dia do meu aniversário. Desde então, nunca mais consegui falar com ele. Ele estava sempre a dormir, a descansar, a brincar e a andar. Essa foi a última vez que o ouvi", reiterou Stoichkov.Maradona faleceu a 25 de novembro de 2020.