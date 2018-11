Sturm Graz punido pela UEFA com um jogo à porta fechada

O vice-campeão austríaco Sturm Graz foi esta sexta-feira sancionado com um jogo à porta fechada na Liga Europa, disse o diretor Thomas Tebbich, à agência APA.Além do encontro à porta fechada, a UEFA puniu ainda o clube com uma multa de 30.000 euros, ficando ainda com uma pena suspensa de outro jogo durante dois anos.Esta pena surge depois de um árbitro ter tido atingido por um objeto atirado da bancada, no encontro com os cipriotas do AEK Larnaca, em jogo de qualificação para a Liga Europa. O adepto foi condenado em outubro por um tribunal austríaco a três meses de prisão.Tebbich ressalvou que a sanção foi consideravelmente menor do que a inicialmente recomendada pelo relator do processo.