Sturm Graz vence em Altach e lidera à condição

O Sturm Graz, adversário do Sporting na Liga Europa de futebol, foi este sábado a casa do Altach vencer por 2-1, em jogo da sexta jornada da Liga austríaca, que lidera provisoriamente.

Kiteishvili, aos 63 minutos, e o substituto Fuseini, no primeiro minuto de descontos, fizeram os golos da formação de Graz, enquanto Koller marcou aos 77' para a equipa da casa, que acabou com 10 jogadores após a expulsão de Strauss (90'+5).

Contas feitas, o adversário dos leões na fase de grupos da Liga Europa soma 16 pontos e ainda não perdeu esta época na Liga austríaca, em que ocupa, para já, o primeiro lugar, com mais um ponto do que o Salzburgo, adversário do Benfica na Liga dos Campeões e que no domingo recebe o Rapid de Viena.