Sturridge banido rescinde contrato com Trabzonspor

O antigo avançado do Trabzonspor, Daniel Sturridge, foi banido de todas as atividades relacionados com o futebol até ao verão. O internacional inglês, de 30 anos, rescindiu contrato com o clube turco, que durava até 2022, depois da confirmação do afastamento dos relvados mundiais pela FIFA.





"A minha época terminou e estou devastado. Senti-me desconfortável em continuar a receber o ordenado de uma equipa para o qual não posso contribuir depois de ter sido banido e cheguei a acordo com o Trazonspor para terminar o meu contrato", relatou o avançado ex-Liverpool, que foi ainda multado em mais de 160 mil euros pela infração das regras das apostas desportivas.O avançado terá passado informações sobre a sua alegada transferência em janeiro de 2018 para o Sevilha , antes de rumar à Turquia no verão passado.