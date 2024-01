Suárez e o reencontro com Messi, Alba e Busquets no Inter Miami: «Sonhávamos retirar-nos no Barcelona»

“Una imagen que trae lindos recuerdos y que puede ilusionar a la gente.”



Suárez speaks on being reunited with his teammates and how they can inspire the young talent at our club. pic.twitter.com/EMuUBEOj7V — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 13, 2024

Luis Suárez foi formalmente apresentado no Inter Miami e durante a conferência de imprensa foi confrontado com uma foto do treino da equipa norte-americana, onde aparece ao lado de Lionel Messi, Sergio Busquets e Jordi Alba, todos seus ex-companheiros no Barcelona."Não imaginava que pudéssemos estar outra vez juntos porque pensei que o Leo fosse terminar a carreira no Barça. Em 2019 imaginavamo-nos a ganhar tudo no Barcelona e sonhávamos retirar-nos ali. Mas fui o primeiro a sair e os outros foram saindo depois", explicou o avançado uruguaio."Não há nada mais bonito do que jogar com amigos. É lindo recordar os momentos que vivemos juntos no clube em que todos sonhávamos, o Barcelona. Esse foi um dos motivos para me reencontrar com eles. Essa imagem traz uma bonita recordação e agora temos de demonstrar isso em campo. Somos ambiciosos, profissionais e estamos comprometidos", acrescentou."Temos de sonhar grande e por que não pensar nos títulos? Depende de nós, temos de o mostrar dentro do campo", insistiu Suárez.