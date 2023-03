Suárez lembra parceria com Messi e Neymar e os conselhos ao brasileiro: «Se queres ganhar tudo...»

Luis Suárez lembrou, em entrevista aos brasileiros do 'Placar', a frente de ataque que fez com Messi e Neymar no Barcelona, e aproveitou para deixar muitos elogios ao brasileiro, que considera ter deixado os catalães "antes do tempo", quando rumou ao PSG em 2017 por 222 milhões de euros."Não gostávamos muito de falar disso, mas chegou um momento em que fomos [Suárez e Messi] ter com Neymar e lhe dissemos: 'Ney, se queres ganhar tudo fica aqui connosco'. Às vezes são coisas difíceis de controlar. Nós, como amigos, aconselhámo-lo a ficar, mas a decisão foi dele e da família. Dissemos-lhe: 'Neymar, Inglaterra é melhor. O futebol é melhor no Manchester City. Para França?'", explicou.Neymar acabou por rumar aos parisienses. "Se tivesse ficado no Barcelona, tinha ganho uma Bola de Ouro. De certeza. A minha opinião é que a tinha ganho se tivesse ficado", prosseguiu Suárez.O avançado uruguaio, que atualmente representa o Grémio, viveu uma das melhores épocas da carreira em 2016, pelos catalães, quando conquistou a Bota de Ouro ao lado do argentino e do brasileiro. "Para nós, Messi era o melhor do Mundo e, para mim, Neymar era o segundo melhor. Ajudaram-me a ganhar a Bota de Ouro. Estarei sempre agradecido. É mais uma prova que três estrelas juntas podem jogar na mesma equipa com o objetivo de ganhar para a equipa, não individualmente. Acredito que foi isso que nos fez melhores", concluiu.