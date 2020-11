Suécia perde na Dinamarca, Croácia empata 3-3 na Turquia

A Suécia perdeu esta quarta-feira na deslocação à Dinamarca, por 2-0, num particular de preparação antes dos jogos decisivos na Liga das Nações, em que integra o grupo 3, de Portugal.

Golos de Wind, aos 61 minutos, e Bah, aos 74, fizeram a vitória dinamarquesa em Brondby, com os suecos a perderem pela primeira vez frente à Dinamarca desde 2014, somando a terceira derrota consecutiva.

Pouco antes, o próximo adversário dos suecos no grupo 3 da Liga das Nações, a vice-campeã do mundo Croácia não fez melhor do que empatar a três em Istambul, tendo estado a perder duas vezes.

Tosun, de penálti, adiantou os turcos, aos 23, mas Budimir só precisou de nove minutos para igualar a contenda, antes de Turuc, aos 41, enviar a equipa da casa para o intervalo a vencer.

No segundo tempo, reviravolta croata em três minutos, por Pasalic (53) e Brekalo (56), dois minutos antes de Under restabelecer a igualdade, que duraria até final.

O português Zeca, naturalizado grego, foi titular na seleção helénica no triunfo por 2-1 sobre o Chipre, ilha dividida entre as comunidades grega e turca.

Em Elbasani, a Albânia recebeu e bateu por 2-1 o Kosovo, o vizinho com mais de 90% de população de origem albanesa, enquanto a Bulgária venceu Gibraltar por 3-0, o mesmo resultado que a Letónia conseguiu em São Marino.

Aos 55 minutos, a Roménia goleava a Bielorrússia por 5-0, contudo o encontro terminaria 5-3, sendo que os forasteiros ainda falharam, neste período, um penálti.

Em desafios com oponentes pouco cotados, Montenegro e Cazaquistão empataram 0-0, Malta venceu o Liechtenstein por 3-0 e a Lituânia venceu as Ilhas Faroé por 2-1.

Portugal reparte com a França a liderança do grupo 3 da Liga A com 10 pontos em quatro jogos, enquanto a Croácia soma três e a Suécia ainda está a zeros.

Depois de defrontar Andorra hoje, em desafio particular, Portugal recebe a França no sábado e na terça-feira joga na Croácia.