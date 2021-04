Suíça: Young Boys derrota Lugano e conquista tetracampeonato

O Young Boys assegurou este domingo, em Berna, a sete jogos do fim do campeonato suíço de futebol, a conquista do seu quarto título consecutivo, com uma vitória por 3-0 sobre o Lugano.

Com 66 pontos conquistados, o Young Boys já não pode ser apanhado, já que o segundo classificado, o Basileia, tem somente 42 pontos.

O internacional camaronês Jean-Pierre Nsame brilhou na partida de Berna, ao apontar os três golos, um dos quais de grande penalidade.

Para o Young Boys é já o 15.º campeonato suíço conquistado, depois de uma campanha muito bem sucedida, com apenas uma derrota concedida até ao momento.