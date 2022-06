Sunil Chhetri já leva 82 golos pela Índia

Aos 37 anos, Sunil Chhetri ainda brilha na seleção indiana. Em jogo do Grupo D, o avançado que passou pelo Sporting bisou no triunfo (2-0) sobre o Cambodja e continua a perseguir Ronaldo e Messi! No 127º jogo pela Índia, Chhetri chegou aos 82 golos, sendo o 3º jogador no ativo com mais remates certeiros por uma seleção – CR7 soma 117 e Messi tem 86 – e o 6º da história.