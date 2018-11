Superliga Europeia não tem financiamento necessário para competir com a Liga dos Campeões

O projeto da Superliga Europeia, competição que seria criada à margem da UEFA para competir com a Liga dos Campeões, não tem financiamento. De acordo com o jornal 'As', a empresa norte-americana Relevent abandonou o projeto por não ter um plano financeiro.O Football Leaks revelou há poucos dias, de acordo com um email enviado a Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, que ocom um "acordo preliminar". Esse acordo seria assinado pelos presidentes de 11 clubes europeus para a concretização da prova em 2021: Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Liverpool, PSG, Juventus, AC Milan e ainda Bayern Munique. A estes acrescem cinco convidados, o Atlético Madrid, Marselha, Inter Milão, Roma e Dortmund.Contudo, também de acordo com a informação do 'As', o Bayern Munique e o Barcelona já se terão retirado deste projeto.