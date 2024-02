Superliga Europeia: novas acusações dirigidas à UEFA

A A22, empresa promotora da controversa Superliga Europeia, tornou pública uma carta enviada à UEFA, tendo como destinatário o presidente Aleksander Ceferin.

"O Presidente da UEFA mencionou publicamente – e deturpou – uma carta na qual exigimos que a UEFA cumpra as leis e decisões judiciais da UE, e ponha fim às suas ações em curso destinadas a obstruir as atividades da A22", informou a empresa na rede social ‘X’, onde acrescentou: "Enquanto conduzimos um diálogo público sobre o futuro do futebol europeu de clubes, publicamos a carta em questão, na qual exigimos que a UEFA cesse imediatamente e desista do comportamento anti-competitivo que visa excluir o A22 do mercado europeu de competição de clubes."

Recorde-se que em dezembro, o Tribunal de Justiça Europeu decidiu que a UEFA e a FIFA violaram a legislação da União Europeia ao impedir a formação da Superliga.