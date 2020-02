Supertaça Sul-Americana: Flamengo-Independiente del Valle, em direto

Boa noite! O Flamengo, de Jorge Jesus, recebe o Independiente del Valle na 2.ª mão da Supertaça Sul-Americana, conhecida como Recopa. Depois do empate (2-2) no Equador, o atual campeão daquele continente tem a oportunidade de conquistar o quinto título pelo Mengão. O apito inicial está marcado para as 00h30 e aqui pode seguir tudo em direto!





Nosso Time é a Gente em Campo! O Mengão está escalado para enfrentar o Independiente del Valle na final da Recopa Sul-Americana! Vamos, Flamengo! #FLAxIDV #CRF pic.twitter.com/9ntMtJpUjm — Flamengo (@Flamengo) February 26, 2020

2.ª mão da Recopa (00h30)Diego Alves; Rafinha, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão e Gerso; De Arrascaeta, Everton Ribeiro e Pedro; Gabriel BarbosaSuplentes:César, João Lucas, Thuler, Dantas, Renê, Piris da Mota, Thiago Maia, Diego, Michael, Pedro Rocha, Lincoln e VitinhoTreinador: Jorge JesusPinos; Preciado, Schunke, Segovia e Caicedo; Franco, Pellerano, Faravelli e Murillo; Sanchez e Gabriel TorresSuplentesTreinador: Miguel Angel RamirezFernando Rapallini