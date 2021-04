Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Surreal: jogaram 7 para 11, aguentaram uma hora sem sofrer e abandonaram jogo a 10' do fim Rionegro Aguilas obrigado a jogar, mesmo tendo quase todo o plantel com lesões ou com covid-19