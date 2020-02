Surreal: Morelos apanhou detetive contratado pela mulher a mexer no seu carro

O avançado colombiano Alfredo Morelos, uma das principais figuras do Rangers, viu-se na última semana envolvido numa situação absolutamente surreal, que mais parece tirada de uma telenovela sul-americana do que propriamente algo da 'vida real'.





Tudo começou no início da semana passada, quando o avançado da equipa de Glasgow apanhou um indivíduo a mexer na parte inferior do seu Lamborghini junto da sua casa. Na altura a história circulou na imprensa e houve quem tenha lançado o rumor de que o indivíduo em causa, que conseguiu fugir da cena apesar de ter sido perseguido por Morales, estaria ali para sabotar o carro para provocar um acidente ao jogador.O rumor foi ganhando força, até que esta segunda-feira o 'Daily Record' nos trouxe um relato que dá um total 'twist' em toda a história, levando-a à tal dimensão de novela sul-americana. Tudo porque, depois de se entregar às autoridades, o suspeito terá confessado que estava a mexer na zona inferior do carro de Morelos para colocar um dispositivo de localização... a mando da esposa do jogador, que provavelmente estaria desconfiada que a sua cara metade poderia estar a viver um caso extraconjugal.Antigo elemento do exército e especialista em vigilância, o indivíduo em causa chegou-se à frente para confessar o seu envolvimento e o da própria Yesnia (a mulher do jogador), precisamente por causa dos rumores que apontavam para um possível atentado à vida do jogador."Ele estava preocupado pelas coisas que iam sendo ditas, especialmente pela ideia que foi lançado de que estariam a tentar causar um acidente ao cortar-lhe os travões. Depois de receber aconselhamento legal, pensou que o melhor era mesmo entregar-se à polícia e dar a sua visão da história. Disse aos polícia que era um detetive profissional, que tinha sido contratado pela mulher do Morelos. A polícia agradeceu-lhe por ter assumido a situação e por ter decidido tomar este passo responsável", declarou uma fonte ligada ao processo ao referido jornal.Com a situação esclarecida, o suspeito foi apenas acusado de violação da ordem pública. Quanto à relação entre Morelos e a sua esposa, muito provavelmente terá de ser alvo de um 'trabalho' extra...