Surreal relatório de olheiro impediu Manchester United de contratar Matthijs de Ligt

Matthijs de Ligt

tem vários clubes interessados na sua contratação. Nesta altura, o Barcelona reúne as preferências do jogador embora as negociações estejam num impasse devido às comissões que o empresário Mino Raiola exige. Em torno de defesa holandês são muitas as pressões e as histórias. Uma é contada pelo 'Daily Mail' e dá conta de um episódio surreal.

O jornal inglês conta que o Manchester United falhou a contratação de Matthijs de Ligt no verão passado por causa do parecer de um olheiro, que no relatório escreveu que o jovem tinha tendência para se tornar gordo.No parecer enviado aos red devils, Marcel Bout relatou que o pai de Matthijs de Ligt era demasiado gordo e que o central podia seguir os seus passos, acrescentando que o ritmo de evolução do jogador holandês tinha abrandado.