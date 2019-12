Susto no Ajax: Daley Blind diagnosticado com problema cardíaco

O defesa holandês Daley Blind, do Ajax, anunciou este sábado que foi diagnosticado com um problema cardíaco e vai ficar afastado da competição nas próximas semanas.

No passado dia 10 o jogador sentiu tonturas no jogo com o Valencia para a Liga dos Campeões e foi assistido em pleno relvado, o que levou o Ajax a avançar para exames médicos que confirmaram uma "inflamação do músculo cardíaco", escreveu o emblema de Amesterdão em nota publicada este sábado no seu site oficial.



Através de um curto vídeo no Twitter, o jogador de 29 anos agradeceu o apoio recebido nos últimos dias e garantiu que vai fazer tudo para "regressar o mais rápido possível".



"Quero agradecer pelas mensagens que tenho recebido, pois foram muito simpáticas e ajudaram-me. Já fiz uma atualização do meu estado físico, mas nesta altura o mais importante é que me sinto bem e vou tentar regressar o mais rápido possível", disse Daley Blind.