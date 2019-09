Svilar estreia-se pelos sub-21 da Bélgica com derrota

Mile Svilar, guarda-redes do Benfica, estreou-se esta sexta-feira pelos sub-21 da Bélgica com uma derrota por 1-0 no País de Gales. O encontro foi referente à primeira jornada do grupo 9 de qualificação para o Europeu da categoria.





O guardião de 20 anos sofreu o único golo do jogo logo aos 3 minutos, tento que foi apontado por Brennan Johnson. As duas equipas têm a concorrência da Bósnia, da Alemanha e da Moldávia no grupo de apuramento para o Euro.