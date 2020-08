Sydney FC vence Melbourne City no prolongamento e sagra-se bicampeão australiano

Com um golo solitário no prolongamento, o Sydney FC venceu o Melbourne City na final do campeonato australiano (1-0), revalidando o título.

Aos 110 minutos, o defesa Rhyan Grant desmarcou-se ao segundo poste e, com o peito, encostou o cruzamento de Luque Brattan, apontando o único golo do encontro.

A equipa de Steve Corica isolou-se assim como a que tem mais títulos na Austrália, contabilizando agora cinco, mais um do que o seu rival, com quatro.

O Brisbane Roar segue-se com três troféus, enquanto os Central Coast Mariners, Adelaide United e Newcastle Jets somam um.

A final disputou-se no estádio Bankwest de Sydney, ante 7.500 espetadores dos 30.000 lugares da lotação, o máximo permitido pelas autoridades.