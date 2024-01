Taça Asiática: Emirados Árabes Unidos de Paulo Bento eliminado pelo Tajiquistão nos 'oitavos'

Os Emirados Árabes Unidos, do português Paulo Bento, foram este domingo eliminados da Taça Asiática pelo Tajiquistão, que se impôs nas grandes penalidades para avançar para os 'quartos', fase para a qual a Austrália também se qualificou.

A seleção australiana desembaraçou-se com relativa facilidade da congénere indonésia, com um triunfo robusto e controlado por 4-0, iniciado com um autogolo do central Elkan Baggot, aos 12 minutos, e que seria reforçado à beira do intervalo, aos 45', com um golo do avançado Martin Boyle.

Com dois golos de vantagem, a Austrália soube geri-la, perante uma Indonésia sem capacidade para dar a volta ao jogo, e perto do final deu uma expressão mais pesada ao resultado, com mais dois golos, aos 89 minutos, pelo avançado Craig Goodwin, e aos 90'+1, pelo central Harry Souttar.

Já o Tajiquistão sentiu grandes dificuldades para afastar a seleção dos Emirados Árabes Unidos, orientada pelo técnico português Paulo Bento, a qual acabou por sucumbir na série final de penáltis, após um empate a um golo que se verificava no final do prolongamento.

A seleção tajique esteve em vantagem desde o minuto 30, altura em que o central Vakhdat Khanonov abriu o marcador, e esta manteve-se quase até ao final da partida, com a equipa de Paulo Bento a empatar e a forçar o prolongamento aos 90'+5, através de um golo do central Khalifa Hammadi.

No tempo extra, nenhuma das equipas foi capaz de desfazer o empate e houve necessidade de recorrer a uma série final de penáltis, na qual o Tajiquistão foi mais competente, visto que concretizou as cinco enquanto o adversário falhou o segundo, por Caio Canedo.

O Tajiquistão vai agora defrontar nos quartos de final da Taça Asiática o vencedor da partida Iraque-Jordânia, marcada para segunda-feira, enquanto a Austrália vai medir forças com o vencedor do jogo que oporá a Arábia Saudita à Coreia do Sul, na terça-feira.