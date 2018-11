Taça CAF: Petro de Luanda goleia Orapa United

O Petro de Luanda, vice-campeão angolano, goleou esta terça-feira por 4-0 o Orapa United, do Botusana, na primeira mão da pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da Taça da Confederação Africana de Futebol (CAF).Job, Vá e Tony, que bisou, marcaram os golos dos tricolores.O encontro da segunda mão contra os vice-campeões do Botsuana está marcado para 5 de dezembro, em Francistown, a 400 quilómetros de Gaborone, capital do país.Quarta-feira, o 1.º de Agosto, tricampeão angolano, recebe os congoleses do AS Otoho, campeões do República do Congo, na eliminatória preliminar de apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões africanos, depois de ter sido eliminado as meias-finais na época passada pelo Esperance de Tunis, vencedor da competição.