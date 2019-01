Taça da Ásia: Emirados Árabes Unidos e Bahrein empatam no jogo de abertura

Os Emirados Árabes Unidos empataram este sábado a um golo com o Bahrein, no jogo de abertura da Taça da Ásia, de que são anfitriões, graças a uma grande penalidade concretizada aos 88 minutos pelo avançado Ahmed Khalil.No arranque da 17.ª edição da prova, em Abu Dhabi, onde decorreu a cerimónia de abertura da prova, os anfitriões foram, inicialmente, surpreendidos pela seleção do Bahrein no jogo do Grupo A, mas conseguiram minimizar os danos.Al Rohaimi marcou, para a formação baremita, o primeiro golo do torneio, aos 78 minutos, mas Khalil empatou, de grande penalidade, aos 88, fixando o resultado final.No domingo, Tailândia e Índia medem forças no outro jogo da poule A, no mesmo dia em que a campeã Austrália entra em prova, frente à Jordânia, no Grupo B, para o qual se vão defrontar também a Síria e a Palestina.Na segunda-feira, a Coreia do Sul, que tem o treinador português Paulo Bento como selecionador, entra em ação frente às Filipinas, enquanto o Irão, orientado pelo português Carlos Queiroz, inicia a participação na Taça da Ásia frente ao Iémen.