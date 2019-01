Taça da Ásia: Irão de Queiroz empata e segura primeiro lugar do grupo

O Irão, orientado pelo português Carlos Queiroz, empatou esta quarta-feira a zero frente ao Iraque e segurou assim o primeiro lugar do Grupo D da Taça da Ásia.Ambas as equipas tinham seis pontos à entrada para o desafio e o objetivo comum era conseguir o melhor dos dois lugares de apuramento para os oitavos-de-final. No entanto, ninguém conseguiu desfazer o nulo.Feitas as contas, o Irão, ainda que com os mesmos sete pontos do Iraque, acaba por levar a melhor na diferença de golos.Consulte o direto do encontro