Taça da Ásia: Japão vence Arábia Saudita (1-0) e encontra Vietname nos quartos de final

O guarda-redes Shuichi Gonda, reforço de inverno do Portimonense, foi titular esta segunda-feira na vitória do Japão diante da Arábia Saudita, por 1-0, em jogo dos oitavos-de-final da Taça Asiática, que decorre nos Emirados Árabes Unidos. O defesa-central Takehiro Tomiyasu marcou o único golo da partida, aos 20 minutos, na sequência de um pontapé de canto.Gonda, que viajará para Portimão logo após a participação do Japão na Taça Asiática, teve um desempenho positivo, com várias intervenções valiosas, sobretudo nos minutos finais, ajudando os nipónicos a garantirem o apuramento para a fase seguinte da prova. Na próxima quinta-feira os japoneses defrontarão o Vietname, a grande surpresa da Taça Asiática, em jogo dos quartos-de final.Recorde-se que outro japonês do Portimonense, o extremo Nakajima, não participa na prova devido a uma lesão muscular contraída no jogo com o Benfica, a contar para a Liga NOS. O jogador ficará restabelecido em breve mas não é certo que volte a vestir a camisola dos algarvios, devido ao interesse de vários clubes europeus e asiáticos.