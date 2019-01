Taça da Ásia: Omã vence Turquemenistão (3-1)

Omã tornou-se esta quarta-feira a 15.ª seleção a conquistar um lugar nos oitavos de final da Taça da Ásia, ao vencer o Turquemenistão por 3-1, no fecho do Grupo F, graças a dois golos sobre o final.Muhsen Al Ghassani, aos 84 minutos, e Mohamed Al-Musallami, aos 90+3, apontaram os tentos que colocaram Omã nos 'oitavos', como um dos quatro melhores terceiros colocados, e inviabilizaram, desde já, a qualificação da Palestina.A 16.ª e última vaga, deverá ser para o Vietname (terceiro do Grupo D, com três pontos e 4-5 em golos), uma vez que o Líbano (zero e 0-4) e a Coreia do Norte (zero e 0-10) precisam de uma goleada, no embate de hoje entre ambos, do Grupo E.No fecho do Grupo F, Omã conseguiu uma primeira vantagem, aos 20 minutos, com um tento de Ahmed Al Mahaijri, mas, aos 41, Altymyrat Annadurdyyev restabeleceu a igualdade, resultado que afastaria as duas equipas da fase seguinte.Por seu lado, e num jogo entre duas equipas já apurados e que tinham triunfado nas duas primeiras rondas, o Japão conquistou o primeiro lugar do agrupamento, ao vencer o Uzbequistão por 2-1.Os uzbeques adiantaram-se, aos 40 minutos, por Eldor Shomurodov, mas os nipónicos, que precisavam de vencer para ser primeiros, conseguiram a reviravolta, com golos de Yoshinori Muto, aos 43, e Tsukasa Shiotani, aos 58.Confira aqui o direto do jogo Além de Japão, Uzbequistão e Omã, estão também apurados a Coreia do Sul, de Paulo Bento, o Irão, de Carlos Queiroz, Emirados Árabes Unidos, Tailândia, Bahrain, Jordânia, China, Iraque, Qatar, Arábia Saudita, Austrália e Quirguistão.Nos oitavos, já são conhecidos os embates Tailândia-China, Emirados Árabes Unidos-Quirguistão e Austrália-Uzbequistão.