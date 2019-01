Taça da Ásia: Paulo Bento volta a enfrentar Eriksson

A Coreia do Sul ainda não perdeu desde que Paulo Bento chegou ao comando técnico da seleção - 3 vitórias e 4 empates em 7 particulares -, mas hoje o português terá pela frente o primeiro desafio oficial pelos asiáticos e logo contra um treinador que nunca venceu.

A seleção sul-coreana, uma das favoritas a vencer a Taça da Ásia, inicia a prova contra as Filipinas, de Sven-Göran Eriksson, que venceu sempre Paulo Bento, mas com o português como jogador. Quando o sueco orientou o Benfica (de 1989 a 1992), defrontou Paulo Bento, que então alinhava por E. Amadora e depois V. Guimarães, tendo a velha raposa vencido todos os encontros entre eles. Passados 27 anos, os papéis mudaram. A Coreia é favorita, mas Paulo Bento alerta para os perigos: "Estamos preparados! Houve alguns problemas com lesões, com o Lee Seung-woo a substituir o Na Sang-ho, mas normalizou. Queremos entrar a ganhar! Filipinas tem jogadores rápidos e perigosos no contra-ataque", frisou o técnico, de 49 anos, que ainda não contará hoje com a estrela Son, que só se juntou à comitiva anteontem por ter disputado a Taça de Inglaterra pelo Tottenham.

Já nos adversários, Eriksson anteviu dificuldades e pediu o apoio da larga comunidade de filipinos nos Emirados Árabes Unidos - cerca de 600 mil pessoas. "Disse aos jogadores para desfrutarem do jogo pois é a primeira vez que estão num torneio desta dimensão. A grande presença de filipinos aqui aumenta a nossa confiança e leva a que façamos o nosso melhor", assumiu o selecionador, de 70 anos.

Iranianos confiantes

Outro técnico português que arranca hoje a campanha na Taça da Ásia é Carlos Queiroz, pelo Irão. A seleção iraniana é vista por muitos como a favorita na prova, mas Queiroz alertou que não pensa assim, respeitando o rival de hoje, o Iémen. "Não jogamos com um cartão de crédito de favoritos. Confio na minha equipa, mas se não jogarmos bem, não merecemos ganhar", disse o selecionador, que quer dar o 4º título na competição ao Irão, algo que escapa desde 1976.