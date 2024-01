Taça da Ásia: Taremi titular na goleada do Irão

Mehdi Taremi ficou em branco mas o Irão não teve grandes problemas para vencer (4-1) a Palestina, em jogo a contar para a 1ª jornada da Taça da Ásia, que está a decorrer no Qatar.Os iranianos começaram bem na partida e colocaram-se em vantagem logo aos 2', por Ansarifard. Dez minutos depois, Khalilzadeh fazia o segundo e aos 38', Ghayedi dilatou a vantagem. Antes do descanso, Seyam fez o golo de honra dos palestinianos. Na segunda parte, Azmoun saltou do banco para fazer o quarto golo (55').O Irão soma desta forma três pontos, tantos como os Emirados Árabes Unidos de Paulo Bento, no topo do Grupo C, que também integra Hong Kong, hoje batido pela equipa do treinador português por 3-1.