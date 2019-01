Taça da Ásia: Vietname supera Líbano no fair play e segue para os 'oitavos'

O Vietname assegurou esta quinta-feira a última vaga dos oitavos-de-final da Taça da Ásia, ao beneficiar de menos dois cartões amarelos que o Líbano, que venceu, de forma infrutífera, a Coreia do Norte (4-1).Os libaneses, que precisavam de marcar quatro golos e não sofrer para serem um dos terceiros melhores classificados e seguirem em frente, entraram praticamente a perder no encontro, graças ao tento de Pak Kwang-Ryong, aos nove minutos.Ainda assim, Felix Michel, aos 27 minutos, Hilal El-Helwe, aos 65 e 90+8, e Hassan Maatouk, aos 80, de grande penalidade, operaram a reviravolta para o Líbano, que, assim, terminou o grupo E no terceiro lugar, com três pontos e 4-5 em golos, igualando o registo do Vietname, no grupo D.Contudo, os vietnamitas 'carimbaram o passaporte' para a fase seguinte graças ao 'fair play', uma vez que receberam cinco cartões amarelos nos três encontros da fase de grupos, enquanto os libaneses foram admoestados em sete ocasiões, duas das quais na derradeira partida.No outro encontro do grupo E, o Qatar confirmou o primeiro lugar, ao bater por 2-0 a Arábia Saudita, com dois golos de Ali Almoez (45+1 e 80 minutos), melhor marcador da competição, com sete tentos.Nos oitavos de final da Taça Asiática, o Irão, treinado pelo português Carlos Queiroz, vai defrontar Omã, no domingo, a partir das 17:00 (hora portuguesa), enquanto a Coreia do Sul, orientada por Paulo Bento, vai medir forças com o Bahrain, no dia 22, às 13:00.- Domingo, 20 de janeiroJordânia -- Vietname, 11:00.Tailândia -- China, 14:00.Irão -- Omã, 17:00.- Segunda-feira, 21 de janeiroJapão -- Arábia Saudita, 11:00.Austrália -- Uzbequistão, 14:00.Emirados Árabes Unidos - Quirguistão, 17:00.- Terça-feira, 22 de janeiroCoreia do Sul -- Bahrain, 13:00.Qatar -- Iraque, 16:00.