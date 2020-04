Taça da Grécia: Jogos da segunda mão das meias-finais adiados

Os jogos da segunda mão das meias-finais da Taça da Grécia de futebol foram adiados para data a definir devido à pandemia da covid-19, anunciou esta quinta-feira a Federação Grega de Futebol através de comunicado divulgado no site oficial.

Na reunião do comité executivo da federação foi decidido "por unanimidade" adiar os encontros que estavam agendados para 22 e 23 de abril, "devido às medidas implementadas pelo Estado, para conter a disseminação da covid-19", informou o organismo.

Olympiacos e PAOK, treinados pelos portugueses Pedro Martins e Abel Ferreira, respetivamente, defrontam-se numa das meias-finais, sendo que, na partida da primeira mão, em 4 de março, a formação de Salónica venceu em casa por 3-2.

Além de ter Pedro Martins ao comando, o Olympiacos conta no seu plantel com os jogadores portugueses José Sá, Rúben Semedo e Cafú, enquanto a equipa do PAOK é 'capitaneada' pelo internacional luso Vieirinha.

A outra meia-final opõe o AEK, de Paulinho, Hélder Lopes, André Simões e Nélson Oliveira, ao Aris de Salónica, de Hugo Sousa e Bruno Gama. No primeiro jogo, o emblema de Atenas venceu por 2-1, com Gama a anotar o tento solitário dos visitantes.

