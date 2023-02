Taça da Holanda: Ajax de Francisco Conceição bate Twente e avança para os 'quartos'

O Ajax garantiu esta quinta-feira o apuramento para os quartos de final da Taça da Holanda ao bater hoje, pela margem mínima (1-0), o Twente, num encontro em que Francisco Conceição, antigo jogador do FC Porto, começou no banco de suplentes da formação de Amesterdão.

Apesar do maior controlo e oportunidades criadas, o Ajax não conseguiu traduzir a superioridade em golos e foi para o intervalo com um nulo no marcador. Aos 13 minutos da segunda parte, o internacional sub-21 português foi lançado a jogo e 12 minutos depois, aos 70', Kudus marcava o primeiro do encontro, que viria a garantir o apuramento da equipa de Amesterdão para a próxima fase da prova.

Com este resultado, o Ajax junta-se a PSV, Heerenveen, Feyenoord, Spakenburg, Utrecht e Graafschap nos quartos de final da Taça da Holanda.