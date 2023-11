Taça da Polónia: Légia Varsóvia arranca com vitória para a defesa do título

O Légia Varsóvia iniciou da melhor forma, esta quinta-feira, a defesa do título da Taça da Polónia, vencendo por 3-0 em casa do GKS Tychy. O triunfo teve sotaque português.Josué, na qualidade e capitão, e Gil Dias, que fez a assistência para o segundo golo, foram titulares na equipa treinada por Kosta Runjaic.Blaz Kramer (10' e 35') e Marc Gual (13') apontaram os golos do vencedor da última edição da Taça da Polónia e, assim, o 2.º classificado do segundo escalão do futebol polaco caiu por terra nestes 16 avos-de-final.Sem tempo para respirar, o Légia Varsóvia volta à ação no domingo, agora em casa do Radomiak Radom, para o campeonato, e na quinta-feira recebe o Zrinjski Mostar, da Bósnia e Herzegovina, em jogo da 4.ª jornada do grupo E da Conference League.