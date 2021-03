Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Taça da Ucrânia: Shakhtar de Luís Castro eliminado por equipa da segunda divisão FK Ahrobiznes Volochysk surpreende equipa do técnico português com triunfo (1-0) no prolongamento





