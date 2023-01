Taça do Golfo: Hélio Sousa ganha vantagem entre os lusos

O Grupo B da Taça do Golfo tem três treinadores portugueses em ação e, a caminho da 3ª e última jornada, todos têm possibilidade de seguir para as meias-finais. O mais bem posicionado é o Bahrain, de Hélio Sousa, que lidera o grupo com 6 pontos depois de ontem ter levado a melhor (2-1) sobre o Qatar, orientado nesta competição por Bruno Pinheiro. Os qataris até saíram para o intervalo em vantagem, mas permitiram a reviravolta nos últimos 20 minutos e ocupam o 2º posto com 3 pontos. Em 3º, com os mesmos 3 pontos, está agora o Kuwait, treinado por Rui Bento, que venceu (1-0) os Emirados Árabes Unidos.

Tudo em aberto na 3ª jornada

Na última ronda, a disputar sexta-feira, há confronto entre Bahrain e Kuwait. O Qatar defronta os eliminados EAU. Um dos cenários possíveis é que os três técnicos lusos terminem com 6 pontos, obrigando a recorrer à diferença de golos para o desempate. Também aí o Bahrain tem maior conforto (+2) do que Qatar (+1) e Kuwait (-1). Já no Grupo A, que se decide amanhã, lutam pelo apuramento o anfitrião Iraque (4 pontos), Omã (4) e Arábia Saudita (3).