Taça Libertadores já tem calendário para encerrar a fase de grupos

A Confederação sul-Americana de futebol (CONMEBOL) revelou esta segunda-feira o calendário da Taça Libertadores, que está na fase de grupos com quatro jornadas para disputar, com o regresso agendado para o dia 15 de setembro.

O Flamengo, detentor do título, acabou de perder o treinador Jorge Jesus, que regressa ao Benfica, pelo que o único treinador português na competição é Jesualdo Ferreira, ao comando do Santos.

A 15 de setembro, o Santos recebe o Olímpia, do Paraguai, no dia 24, visita o Delfin, do Equador, a 1 de outubro reencontra o Olímpia, no Brasil, terminando a fase de grupos no dia 20, com a receção aos argentinos do Defensa y Justicia.

O peixe está isolado no comando do Grupo G, com duas vitórias em outros tantos jogos.

A CONMEBOL, que também garantiu o regresso da Taça Sul-americana no final de outubro, já tinha anunciado que os oitavos de final da Libertadores se vão disputar entre 25 de novembro e 2 de dezembro, os quartos de final entre 9 e 16 de dezembro e as meias-finais entre 6 e 13 de janeiro de 2021, não havendo ainda data prevista para a final.

A final da Libertadores deve disputar-se no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, e a da Taça Sul-americana no estádio Mario Alberto Kempes de Córdoba, na Argentina.

Quanto suspendeu a competição, em março, a CONMEBOL esperava regressar em maio, contudo a situação no continente americano não o propiciou.