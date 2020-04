Tajiquistão também suspende campeonato de futebol: só há três sítios no Mundo onde se joga

O Tajiquistão acaba de suspender as suas competições futebolísticas, pelo que fica ainda mais reduzido o grupo dos países que não optaram por parar por causa da pandemia de covid-19.

A federação de futebol daquele país da Ásia Central anunciou que domingo já não se disputam os jogos que estava marcados, e que o campeonato fica suspenso pelo menos até 10 de maio. A decisão segue a linha definida pelo governo do país no quadro do combate à pandemia. A Liga local tinha começado em 04 de abril, com a disputa de jogos à porta fechada.

A partir de agora, apenas se joga a nível de campeonatos nacionais na Bielorrússia, Nicarágua e Turquemenistão.

O Tajiquistão é um dos poucos países a nível mundial sem qualquer caso reportado de covid-19. A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 202 mil mortos e infetou mais de 2,9 milhões de pessoas em 193 países e territórios.