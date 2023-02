Talisca festeja com Cristiano Ronaldo no treino

Depois de ter saído com queixas num tornozelo no último jogo do Al Nassr, Cristiano Ronaldo treinou-se ontem sem qualquer limitações e está pronto para alinhar no encontro de amanhã com o Al Fateh, que marca o regresso da equipa ao campeonato saudita após a eliminação nas meias-finais da Supertaça e será a terceira partida de CR7 pelo clube. Ontem foi também dia de festa no treino com todos os jogadores a celebrar o 29º aniversário do brasileiro Talisca – teve mesmo direito a bolo... –, antigo avançado do Benfica que brilha agora ao lado do internacional português.